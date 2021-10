Ferienstart in Bayern – Urlaub mit Einschränkungen

Bayern ist als Urlaubsziel sehr populär. Das stellen die Tourismusverbände auch an den Buchungszahlen für die Herbstferien fest. Viele Menschen wollen die freien Tage im Freistaat verbringen. Wegen der Corona-Pandemie gibt es allerdings noch Einschränkungen.

Nachholeffekt bei Ferienreisen

Über viele Monate hinweg waren Hotels und andere Unterkünfte in Bayern geschlossen. Wer nicht nur Tagesausflüge machen wollte, musste sich ein Wohnmobil besorgen. Da nun Urlaub machen wieder deutlich einfacher ist, stellen die Tourismusverbände gerade bei vielen Menschen einen "Corona-Nachholeffekt" fest. Hinzukommt: Der November wird seit Jahren immer sonniger und das lockt vor allem Wanderer in die Alpen und die Mittelgebirgsregionen.

Hotels zum Teil ausgebucht im Bayerischen Wald

Urlaubsquartiere im Bayerischen Wald sind für die anstehenden Allerheiligenferien gut gebucht. Spezialisierte Familien- und Wellnesshotels sind sogar "weitestgehend ausgebucht", so der Tourismusverband Ostbayern auf BR-Nachfrage.

Wer noch ein Quartier braucht, kann auf Buchungsplattformen suchen oder direkt in den Tourist-Infos der einzelnen Orte nachfragen, wo noch was frei ist. Pensionszimmer und Ferienwohnungen sind noch zu kriegen, sagt zum Beispiel der Bodenmaiser Tourismuschef Marco Felgenhauer. Besonders gefragt sind im ganzen Bayerischen Wald die Wellness-Hotels, auch für den restlichen November und vor allem an den Wochenenden. Der November gilt schon seit Jahren als der "Wellness-Monat".

Urlaub mit Maske im Gepäck

Für die Sauna-und Wellnessbereiche gelten allerdings noch Corona-Auflagen. So muss zum Beispiel zu haushaltsfremden Personen der Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden, auch bei den Liegen. Wo der Abstand nicht eingehalten werden kann, herrscht Maskenpflicht. Selbst in der Saunakabine und in Duschen gilt zu haushaltsfremden Personen das Abstandsgebot.

Manche Hotels haben deshalb Ticketsysteme, das heißt, man muss seine Saunazeit reservieren. Andere weisen mit Schildern auf die Abstands-und Hygieneregeln hin oder darauf, dass nur eine bestimmte Personenzahl in eine Saunakabine darf. Nach dem Rahmenkonzept der bayerischen Staatsregierung für Wellnesseinrichtungen sollen Saunakabinen nur mit Temperaturen von mindestens 60 Grad betrieben werden, um so die Ausbreitung von Viren einzudämmen. Dampfbäder und Infrarotkabinen sollen generell, auch in Hotels, geschlossen bleiben.

Reduzierte Wellnessangebote

Das bekannte 5-Sterne-Wellness-Hotel "Jagdhof" in Röhrnbach zum Beispiel hat deshalb momentan nur einen Teil seiner elf Saunen in Betrieb, ebenso das 4-Sterne-Wellness-Hotel "Brunnerhof" in Arnschwang. Trotzdem reichten die Angebote für alle Gäste, weil die Wellnessbereiche sehr groß seien und überall genug Liegen stünden, betonen beide Häuser. "Wir haben mehr Liegen als Gäste", heißt es zum Beispiel im "Jagdhof".

Laut Tourismusverband Ostbayern haben die Gäste für die Maßnahmen "volles Verständnis und verhalten sich sehr verantwortungsbewusst". Generell gilt für alle Beherbergungsbetrieb in Bayern die 3-G-Regel, das heißt man darf nur vollständig geimpft, genesen oder frisch getestet dort übernachten. In Landkreisen mit einer Inzidenz über 35 müssen sich ungeimpfte Gäste sogar alle 72 Stunden nachtesten lassen. Ausgenommen sind nur Kinder unter sechs Jahren und Schulkinder.