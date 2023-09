"Helfmer zamm" – Spendenaktion für Obdachlose in Nürnberg

Er ist bekannt als fränkischer Kabarettist, Musiker und Schauspieler: Bernd Regenauer. Nun hat der umtriebige Künstler eine Aktion ins Leben gerufen, die Obdachlosen zugute kommen soll und ihnen ein schönes, feierliches Weihnachtsessen bescheren soll. Als Inspiration hat ihm dabei Frank Zander gedient.

Werbetrommel für Gansessen für rund 600 Obdachlose

"Helfmer zamm" – so heißt die Spenden-Aktion, die zum Ziel hat, rund 600 Obdachlosen aus Nürnberg und dem Nürnberger Land in der Woche vor Weihnachten ein dreigängiges Gansessen zu ermöglichen. Derzeit rühren die Unterstützer, zu denen neben Regenauer unter anderem auch Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König (CSU) und der Landrat des Kreises Nürnberger Land Armin Kroder (FW) zählen, die Werbetrommel. Denn natürlich sind Spenden erforderlich, damit die Aktion auch stattfinden kann.

Am 20. Dezember wollen ehrenamtliche Helfer dann die Obdachlosen im Nürnberger Rathaussaal verköstigen. Einen Tag später, am 21. Dezember, soll die Aktion dann in der Karl-Diehl-Halle in Röthenbach an der Pegnitz wiederholt werden. Neben dem Menü soll es für die Gäste ein umfangreiches Kulturprogramm geben, mit Musik, Kabarett und Zauberei. Weitere Informationen und die Nummer des Spendenkontos sind auf der Internetseite helfmer-zamm.de zu finden.

Frank Zanders Weihnachtsfest für Obdachlose und Bedürftige

Das Weihnachtsmenü für Obdachlose hat sich eine Initiative des Komikers und Schlagersängers Frank Zander zum Vorbild genommen. Zander organisiert eine entsprechende Aktion schon seit 1995 in Berlin. In diesem Jahr feiert er gemeinsam mit seiner Familie und vielen Unterstützern am 22. Dezember zum 29. Mal sein traditionelles Weihnachtsfest für Obdachlose und Bedürftige. Und nach drei Jahren coronabedingt im Food-Truck der Caritas nun auch wieder im Estrel Hotel Berlin.