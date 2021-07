Heimstettener See: 15-Jährige nach Abschlussfeier vergewaltigt

Eine 15-jährige Schülerin ist am Donnerstagabend am Heimstettener See in Aschheim von einem unbekannten Mann vergewaltigt worden. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen. Die Teenagerin hatte mit 150 Personen am Heimstettener See ab dem frühen Nachmittag den erfolgreichen Schulabschluss gefeiert.

15-Jährige lernt am See unbekannten Mann kennen

Dort lernte sie im Laufe des Abends einen unbekannten jungen Mann kennen, der offenbar auch auf einer Party am See war. Zu einem späteren Zeitpunkt zog sich die 15-Jährige mit der neuen Bekanntschaft von den Feierlichkeiten zurück.

Plötzlich zerrte sie der Mann unter Schlägen ins Gebüsch und zwang die 15-Jährige, eine unbekannte Substanz zu schnupfen, um sie gefügig zu machen. Dann vergewaltigte er das Mädchen und flüchtete.

Freundin alarmiert Polizei

Das Opfer erzählte einer Freundin, was passiert war, diese alarmierte gegen 23 Uhr die Polizei. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugen und sind an Fotos und Videos von dem Abend am See interessiert. Die Polizei stellt für Aufnahmen ein Upload-Portal zur Verfügung.