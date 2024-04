Heiligenfigur in neuem Glanz – Madonna zurück in Partnachklamm

Madonna mit Jesuskind steht wieder über den Fluten

Die Madonna wurde inzwischen mit einer ökonomischen Feier wieder an ihrem in den Fels geschlagenen Platz in der Klamm installiert. Ein evangelischer und ein katholischer Geistlicher leiteten die Zeremonie. Vier Monate lang hatte die Restauration gedauert. Der Grünspan und Kalk ist weg und jetzt strahlt sie wieder bronzefarben mit leichtem rotem Schimmer. So muss sie ausgesehen haben, als sie vor über 100 Jahren entstand, sagt Restaurator Gillmeyer. Ein spezieller Klarlack soll die Figur in den nächsten Jahren vor den extremen Bedingungen in der Klamm schützen.

Besuchermagnet Partnachklamm

Tosende Wassermassen, ein faszinierendes Lichtspiel, Tropfen, die von den Felsen fallen: Die Partnachklamm ist ein Ort für alle Sinne. Jährlich kommen rund 300.000 Menschen dorthin. Die etwa 700 Meter lange und teils über 80 Meter tief eingeschnittene Felsenschlucht nahe Garmisch-Partenkirchen wurde Anfang des 20. Jahrhunderts für den Tourismus erschlossen. Sie ist seit 1912 ein Naturdenkmal.

Immer wieder fügt Hochwasser der Klamm schwere Schäden zu. In den vergangenen Jahren mussten regelmäßig Instandsetzungsarbeiten erfolgen. Aus diesem Grund hat der Marktgemeinderat erst vor Kurzem beschlossen, den Eintritt zur Partnachklamm ab Mai auf zehn Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder über sechs Jahren sowie Hunde zu erhöhen. Einheimische Besucher sollen 8,50 Euro zahlen.