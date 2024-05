Klettergurt falsch angelegt: Frau stürzt 15 Meter in die Tiefe

Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Eine 44-Jährige ist am Freitag am Hausbach-Klettersteig in Reit im Winkl abgestürzt und verletzte sich schwer. Wie Ermittlungen der Polizei ergaben, hatte sie sowohl den Klettergurt als auch das Kletterset falsch angelegt.