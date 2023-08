Hand in Rolltreppe eingeklemmt - Kind schwer verletzt

Ein fünf Jahre alter Junge hat sich in der Münchner Innenstadt die Hand in der Rolltreppe eingeklemmt und dabei schwer verletzt.

Feuerwehr befreit Hand mit Keilen und Brecheisen

Wie die Feuerwehr der Landeshauptstadt mitteilte, war das Kind am Montag mit seiner Familie in einem Geschäft unterwegs. Dabei geriet die Hand des Jungen auf der Rolltreppe zwischen eine Fahrstufe und die Seitenverkleidung. Der Sicherheitsdienst des Ladens bemerkte den Unfall, stoppte die Rolltreppe per Notschalter und alarmierte die Feuerwehr.

Mit Keilen und einem Brecheisen konnten die Einsatzkräfte die betroffene Treppenstufe so weit verschieben, dass der Junge die Hand herausziehen konnte. Er musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, wird jetzt von der Polizei untersucht.