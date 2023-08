In Münchner Kino: Mann soll Kinder sexuell missbraucht haben

Die Polizei fahndet nun öffentlich nach einem Mann, der im Verdacht steht, Kinder in einem Münchner Kino sexuell missbraucht zu haben. Nach Polizeiangaben hatte sich der Mann am 4. März während einer Vorstellung im Matthäser Filmpalast neben eine 13-Jährige gesetzt und an seinem Geschlechtsteil manipuliert. Das Kind habe sich einen anderen Platz gesucht, worauf sich der Täter entfernte.

Kinder erkennen Mann auf Videoaufnahmen wieder

Zwei Wochen später sei der Mann erneut in dem Kino erschienen und neben zwei 12 und 13 Jahre alten Mädchen in derselben Weise aufgefallen. Die Kinder meldeten den Vorfall unverzüglich Mitarbeitern des Kinos. Die Fahndung der Polizei blieb ohne Erfolg. Die Kinder hätten den Mann später auf Videos wiedererkannt, die von Kameras im Kinokomplex aufgezeichnet worden waren.

Ein sexueller Missbrauch von Kindern liegt nach Polizeiangaben in diesem Fall vor, weil der Täter mit den Kindern interagierte, er es also darauf anlegte, dass sie seine Handlung mitbekamen. Durch die Veröffentlichung der Bilder erhofft sich die Polizei Hinweise auf den Täter.

Polizeisprecher im Audio: "Ein Fall von sexuellem Missbrauch"