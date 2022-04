Gruseliger Fund: "Leichenfuß" gehört Sexpuppe

Was man so alles bei einer Schnitzeljagd finden kann. Der Fund des Fußes einer Leiche stellte sich am Mittwoch bald als Teil einer vergrabenen Sexpuppe heraus.

Fuß im Gebüsch entdeckt

Die zwischen 10 und 13 Jahre alten Kinder hatten bei einer Schnitzeljagd in einer Grünanlage in Ismaning nach dem nächsten Spielhinweis gesucht, als sie halb verscharrt im Gebüsch einen Fuß entdeckten, den sie für den Körperteil einer Leiche hielten.

Vater verständigt die Polizei

Die Kinder zeigten den Fund ihrem Vater, der daraufhin die Polizei verständigte. Drei Streifen fuhren aufgrund des Notrufs zu dem vermeintlichen Tatort. Bei näherer Begutachtung stellte sich allerdings heraus, dass kein Kapitalverbrechen vorlag. Eine unbekannte Person hatte im Gebüsch eine Sexpuppe vergraben, deren Fuß aus dem Boden ragte. Der Fetischartikel war laut Polizei schon sehr verwittert, lag also vermutlich schon länger dort. Damit war der zunächst angenommene Mordfall schnell aufgeklärt. Das Fundstück wurde kurzerhand entsorgt.