Grüntensee ist stellenweise immer noch stark mit Keimen belastet

Am Grüntensee kann weiter keine Entwarnung gegeben werden: Auch die neuen Proben haben laut Landratsamt Oberallgäu ergeben, dass das Wasser auf der Wertacher Seite zu hohe Werte an diversen Keimen aufweist. Die Grenzwerte an Escherichia-coli- und Enterokokken-Bakterien würden an den Badeplätzen am „Campingplatz International“ und „Jugendzeltlager“ immer noch überschritten. Es werde deshalb weiter mit Schildern auf das Badeverbot dort hingewiesen.

Regen hat Keime in den Grüntensee gespült

Als Ursache gibt die Behörde die starken Niederschläge an, dadurch sei viel verkeimtes Oberflächenwasser in diesen Teil des Grüntensees gelangt. Auf der anderen Uferseite des Sees, an der Badestelle Campingplatz/Kletterwald Haslach sei die Wasserqualität einwandfrei. Die nächste Probe soll am Montag (6.9.) entnommen werden.