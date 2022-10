Großübung bei München: 300 Rettungskräfte proben den Ernstfall

Ein alter MVG-Bus und geschminkte Schauspieler

Was aussieht wie ein schweres Unglück, war zum Glück nur eine Großübung. Den alten Linienbus hat die MVG zur Verfügung gestellt und bei den Fahrgästen handelte es sich um geschminkte Schauspieler.

Damit im Notfall jeder Handgriff sitzt und jeder weiß, was zu tun ist, finden solche Übungen regelmäßig statt. Unter den rund 170 Rettungskräften der Hilfsorganisationen und 150 Einsatzkräften der Feuerwehr gab es auch erfahrene "Beobachter", die das Verhalten am Einsatzort und die Hilfsmaßnahmen genau analysierten und später Feedback geben wollen.

Laut Harald Schwill von den Maltesern ist es seit Beginn der Pandemie wieder das erste Mal, dass eine so große Übung stattfindet. "Es sind sämtliche Feuerwehren aus dem Umkreis beteiligt, die Freiwilligen Feuerwehren aus Neuried, Gräfelfing, Krailling, Planegg. Alle Hilfsorganisationen, die auch im Rettungsdienst tätig sind. Also eigentlich alle, die in München am Rettungsdienst teilhaben."