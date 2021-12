Große Diskussion um geplantes Paketzentrum in Weichering

Die Pläne der Post für die kleine Gemeinde Weichering im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sind groß: Ein überregionales Paketzentrum außerhalb des Ortes. Die Kennziffern unterstreichen die Größe des Vorhabens: rund 100 Millionen Euro Investition, 400 neue Arbeitsplätze, eine Fläche von etwa 15 Hektar. 40.000 Päckchen sollen pro Stunde verarbeitet werden. Sechs Tage die Woche, 24 Stunden im Schichtbetrieb. Die Zahlen beeindrucken, aber verunsichern auch viele Menschen in Weichering und den umliegenden Gemeinden.

Verkehr, Lärm, Umweltschutz

Die Vielzahl der Pakete, die am Standort in Weichering verarbeitet werden sollen, müssen natürlich abtransportiert werden. Das ist einer der Kritikpunkte von Hans-Jürgen Steinherr, der sich gegen das geplante Paketzentrum engagiert. Konkret würde das heißen: 700 bis 800 Lastwagen täglich, die das DHL-Zentrum ansteuern und wieder von dort abfahren würden. "Das würde nicht nur die B16 komplett überlasten, selbst wenn sie ausgebaut werden sollte, sondern das heißt dann auch Lärm und viele Abgase", meint Steinherr. Sein größter Kritikpunkt ist aber, dass dabei so viel Fläche in einem Landschaftsschutzgebiet versiegelt werden würde - mit altem, wertvollen Baumbestand. "Logistikunternehmen sind sehr flächenintensiv. Vielleicht würden wir ja ein Unternehmen finden, das pro Quadratmeter mehr erwirtschaftet", meint Steinherr. Außerdem würde er sich einen Austausch der Gemeinden in der Region wünschen, wo das Zentrum vielleicht einen besseren Standort haben würde – vielleicht auch in Autobahn-Nähe.

Arbeitsplätze und hohe Einnahmen

Die Post will die versiegelten Flächen anderswo ausgleichen. Das Wo und Wie sind noch unklar. Der Gemeinderat von Weichering und der Kreistag stehen dem Projekt auf jeden Fall positiv gegenüber. Die Gemeinde zählt zu den höchst verschuldeten in Bayern. Das Postzentrum könnte die Lage verändern: "Es geht natürlich nicht nur ums Geld. Wir schaffen damit auch zukunftsfähige Arbeitsplätze vor Ort, die wir gut gebrauchen können", meint Bürgermeister Thomas Mack (CSU). Aber auch die Gewerbesteuer könne man gut gebrauchen, es stehen große Projekte in der Gemeinde an: Kindergartensanierung, Dorfsanierung. Hohe Kosten, die auf die etwas über 2.000 Einwohner große Gemeinde zukommen. Mit der Gewerbesteuer, die das Postzentrum einbringen würde, ließen sich diese Einnahmen verdoppeln. "Selbst wenn wir wieder etwas über die Kreisabgabe verlieren, auch davon profitieren wir, wenn zum Beispiel Schulen in Neuburg damit saniert werden", meint der Bürgermeister.