Artikel mit Audio-Inhalten

> Großbrand In Thalmassing: Lagerhalle brennt lichterloh

Großbrand In Thalmassing: Lagerhalle brennt lichterloh

In Thalmassing im Kreis Regensburg ist am Vormittag eine Lagerhalle in Flammen aufgegangen. Der Brand wurde mittlerweile unter Kontrolle gebracht. Ein Großaufgebot an Feuerwehren ist weiter vor Ort. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.