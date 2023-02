Glückliches Ende: Reisendes Kuscheltier in Nürnberg gefunden

Er ist rot, hat eine orangefarbene Knubbelnase, riesige Kulleraugen und dürfte vielen Menschen aus der Sesamstraße bekannt sein: Elmo ist ein kleines Plüsch-Monster. Den meisten Erwachsenen dürfte seine Figur wohl ziemlich egal sein. Für Jia aus Malaysia aber gehört er quasi zur Familie. Seit 15 Jahren reist sie mit "ihrem" Elmo um die Welt, fotografiert ihn an interessanten Plätzen und veröffentlicht diese Bilder auf ihrem Instagram-Kanal "Elmo&Jia".

Elmo "entwischt" auf Nürnberger Burg

1.400 Follower interessieren die Abenteuer von Stofftier Elmo. Die bekommen auch mit, was sich am Faschingsdienstag zuträgt. Jia ist mit Elmo auf der Nürnberger Burg unterwegs, fotografiert ihn auf der Mauer, die Noris im Hintergrund. Das ist Elmos letztes Foto, vorerst, denn auf dem Weg hinab in die Altstadt verliert die 34-Jährige ihren treuen Begleiter. "Mir war so kalt, da habe ich Elmo unter meine Jacke geklemmt", berichtet sie, "dabei muss er mir wohl entwischt sein."

Reisende Kuscheltiere im Trend

Jia hatte sich mit fränkischen Plüschtier-Fans auf der Burg getroffen. Man kennt sich in der Szene. Anna Schneider hat ein ähnliches Hobby. 11.000 Menschen verfolgen regelmäßig die Erlebnisse ihrer Kuscheltier-Ratten auf Instagram. Dass Elmo ausgerechnet bei dieser Begegnung verloren ging, ist Pech und Glück zugleich, denn sofort beginnt eine großangelegte Suchaktion nach dem vermissten Kuscheltier.

Große Suchaktion nach Plüschmonster

Anne Schneider wendet sich an die Online-Community, ans Radio, Fernsehen und Zeitung. "Helft uns, Elmo zu finden!" Die Hoffnung ist nicht sehr groß, das kleine Plüschmonster noch zu finden. Mit Taschenlampen wird die Altstadt durchkämmt, das Fundbüro verständigt. Ohne Ergebnis. Bei der Verwaltung der Nürnberger Kaiserburg gehen permanent Anrufe und Mails ein. "Viele wollten einfach helfen, Elmo zu finden", erzählt Sonja Oschwald von der Nürnberger Kaiserburg.

VAG-Mitarbeiter finden Elmo

Als die Suchaktion schon mehr oder weniger als erfolglos abgetan ist, bekommt die Geschichte eine positive Wendung. Das Nürnberger Fundbüro meldet sich bei Anna Schneider. Elmo wurde soeben abgegeben. Mitarbeiter der städtischen Verkehrsbetriebe (VAG) hatten ihn wohl gefunden und aufgrund umfangreicher Berichterstattung bereits um die Bedeutung des geliebten Kuscheltieres gewusst. Schnell ist Jia informiert. Die kann ihr Glück kaum fassen.

"Ich danke euch allen, Deutschland ist so super, ich bin so glücklich!" Jia, Instagrammerin

Kuscheltier-Übergabe in Frankfurt

Als Elmo gefunden wird, befindet sich Jia noch auf Deutschland-Rundreise. Aktuell besucht sie Frankfurt. Das ist mit dem Auto von Nürnberg aus halbwegs schnell zu erreichen. Noch am selben Tag setzt sich Anna Schneider ins Auto, fährt Elmo nach Frankfurt für die persönliche Übergabe. Plüschtier-Freunde halten eben zusammen. Das kleine bunte Monster mit der Post nach Malaysia zu schicken, wäre ihr viel zu riskant – Elmo darf nicht noch einmal verloren gehen, nicht nach dieser aufwändigen Suche.

Jia postet unverzüglich den glücklichen Fund und bekommt unzählige digitale Herzchen. Elmo ist wieder da - und die Kuscheltier-Community ist aus dem Häuschen.