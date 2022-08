Gleitschirmfliegerin stürzt am Brauneck ab und stirbt in Klinik

Eine 59-jährige Gleitschirmfliegerin ist am Dienstagabend am Brauneck bei Lenggries (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) in den bayerischen Voralpen abgestürzt. Die Münchnerin erlag am Abend in der Klinik ihren schweren Verletzungen. Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd berichtet, hatte die 59-Jährige kurz nach 19 Uhr am Nordstartplatz abgehoben.

Spiralförmiger Absturz in die Tiefe

Nach dem Start klappte ihr Gleitschirm frontal ein, vermutlich durch eine Windböe. Sie verlor dadurch rapide an Höhe, stürzte spiralförmig nach unten und schlug am Hang unterhalb des Startplatzes auf. Andere Piloten eilten der Abgestürzten sofort zu Hilfe.

Mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus

Nach der Versorgung durch Mitarbeiter der Bergwacht Lenggries wurde die 59-Jährige mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Großhadern nach München geflogen. Alle lebensrettenden Bemühungen der Ärzte blieben jedoch erfolglos, die Münchnerin starb noch am Abend. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln jetzt zum genauen Unfallhergang