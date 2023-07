Gewitterfront über Ostbayern: Rund 200 Einsätze

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr hatten in der vergangenen Nacht jede Menge zu tun. Über Niederbayern und die Oberpfalz war eine Gewitterfront mit Starkregen, zahlreichen Blitzen und heftigen Sturmböen hinweggezogen. Insgesamt meldete die Polizei in Ostbayern rund 200 Einsätze.

Niederbayern: Bäume auf Straßen und Stromausfälle

In Niederbayern mussten die Helfer rund 100 Mal ausrücken. Wie ein Sprecher der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern mit Sitz in Straubing am Mittwochmorgen mitteilte, gab es keinen Schwerpunkt. Die Einsätze fanden quer durch Niederbayern statt. Verletzt wurde niemand.

Hauptsächlich waren umgefallene Bäume oder Verkehrsschilder die Ursachen für Probleme. Es kam zu knapp 90 Verkehrsbehinderungen, so der Polizeisprecher. Drei kleinere Unfälle mit Blechschaden seien passiert. Zudem wurden sieben Stromausfälle - ebenfalls quer durch den Bezirk - registriert: zum Beispiel in Grafentraubach im Landkreis Straubing-Bogen, in Oberotterbach im Landkreis Landshut und zum Teil war auch in der Stadt Osterhofen im Kreis Deggendorf der Strom weg.

Wie der Sprecher weiter berichtet, seien die Einsatzkräfte gut auf die Sturmnacht, die in Niederbayern gegen 0.20 Uhr begann, vorbereitet gewesen. Die Aufräumarbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an.

Oberpfalz: Umherfliegende Äste und Blitzeinschläge

Laut einem Polizeisprecher in der Oberpfalz gab es auch dort fast 100 Einsätze. Vorwiegend wegen umgestürzter Bäume und kleineren Unfällen durch umherfliegende Äste auf der Fahrbahn. Verletzt wurde niemand.

In Auerbach im Landkreis Amberg-Sulzbach und in Altenthann im Landkreis Regensburg musste die Feuerwehr laut Polizei wegen Blitzeinschlägen in Wohnhäuser ausrücken. Zu größeren Bränden sei es aber nicht gekommen, so der Polizeisprecher.