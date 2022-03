Gericht kippt Einbahnregelung im Burghauser Brückenstreit

Das Verwaltungsgericht München hat heute Mittag die Einbahnregelung auf der Alten Brücke zwischen Burghausen und dem österreichischen Hochburg-Ach als rechtswidrig eingestuft. Damit wurde der Klage eines österreichischen Pendlers stattgegeben. Nun muss die Stadt Burghausen umgehend die Einbahnstraßen-Beschilderung entfernen. Die Alte Brücke wird somit wieder beidseitig aus Österreich und Bayern befahrbar.

Weniger Verkehr am Stadtplatz durch Einbahnregelung

Am 1. Januar vergangenen Jahres hatte die Stadt Burghausen im Landkreis Altötting die Einbahn auf der Alten Brücke über die Salzach im Probebetrieb eingeführt. Bis heute konnten die Autos nur noch von Hochburg-Ach im oberösterreichischen Bezirk Braunau nach Burghausen hinüberfahren, aber nicht mehr auf demselben Weg zurück nach Österreich. Am Stadtplatz in Burghausen wurde es dadurch leiser, sicherer und die Verkehrsbelastung nahm ab, was auch das erklärte Ziel der Regelung war.

Kommt jetzt eine Ampel-Lösung?

Die neu gegründete Bürgerinitiative "L501" hatte jedoch Proteste organisiert, weil die österreichischen Anwohner durch die Alternativroute ihrerseits mehr Verkehr und Lärm vor ihren Häusern hatten. Der Probebetrieb der Einbahnregelung wäre regulär am 31. März 2022 ausgelaufen, danach hätte der Burghauser Stadtrat final entschieden, ob diese bleibt.

Nach dem Urteil ist nun als Alternative eine Ampellösung im Gespräch, die bei zu viel Verkehr auf rot umschaltet. Ob sich die Stadt und ihr Bürgermeister Florian Schneider (SPD) und die Gemeinde Hochburg-Ach auf diese Lösung einigen werden, ist unklar.