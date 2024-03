Gericht: Fernwärme muss in Wenzenbach wieder geliefert werden

Das Amtsgericht in Regensburg hat sich im Wärmestreit von Wenzenbach im Landkreis Regensburg auf die Seite eines betroffenen Haushaltes gestellt. Der Richter hat am Montag eine einstweilige Verfügung erlassen und den lokalen Energieversorger damit aufgefordert, die vor zweieinhalb Wochen abgestellte Wärmezufuhr wieder anzustellen.

Wärme als "Teil der Daseinsvorsorge"

Der Richter argumentierte: Wärme sei wichtig, gerade bei den aktuellen Temperaturen, und auch ein Teil der Daseinsversorge. Dem Antrag des Kunden sei damit stattzugeben. Eine Kündigung der Wärmelieferung sei zwar rechtlich möglich, aber in diesem Fall werde die Kündigung als nicht wirksam angesehen, so der Richter.

Unklar, ob die Wärme tatsächlich zurückkommt

Unklar ist aktuell aber noch, ob die Wärme tatsächlich bald wieder geliefert wird. Der Wärmelieferant kann die Entscheidung am Landgericht noch überprüfen lassen und hat zudem vergangene Woche Insolvenz angemeldet. Über das weitere Vorgehen muss somit wohl der vorläufige Insolvenzverwalter entscheiden. Außerdem beschäftigen weitere Verfahren in der Sache derzeit die Gerichte.

Seit zweieinhalb Wochen ohne Wärme

Der Fernwärme-Anbieter hatte in einem Neubaugebiet in Wenzenbach vor mehr als zwei Wochen die Wärmeversorgung abgestellt. Seitdem sitzen rund 70 Haushalte der Neubausiedlung im Kalten. Der lokale Anbieter wirft den Kunden vor, Zahlungen in Millionenhöhe nicht nachgekommen zu sein und unberechtigt Wärme aus dem Netz entnommen zu haben. Mehrere Anwohner sprechen dagegen von unberechtigten Rechnungen, die sie nicht nachvollziehen können.