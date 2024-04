Geplantes Gesetz: Miltenberger Biker befürchten Einschränkungen

Wird Mountainbiken im Wald bald eingeschränkt? Noch in diesem April soll der Entwurf des neuen Bundeswaldgesetzes veröffentlicht werden. Ein im Dezember geleakter Referentenentwurf des Gesetzes legt das nahe. Demnach soll das Fahren mit Fahrrädern nur noch auf Straßen und geeigneten Wegen zulässig sein. Das wird in der Mountainbiker Szene heftig diskutiert. Auch in der Mountainbike-Sektion des Miltenberger Turnvereins, der vor zehn Jahren die ersten offiziellen Trails dort im Wald angelegt hat. "Wir befürchten einfach, dass uns die kompletten nicht befestigten Wege gesperrt werden", sagt Stefan Rupprecht vom TV Miltenberg.

Viele neue Wege nötig wegen geplantem Waldgesetz?

Dann seien die rund vier Millionen aktiven Mountainbiker in Deutschland auf die genehmigten und gebauten Trails angewiesen. Und davon gebe es aktuell gar nicht genug. Mountainbiker seien ohnehin eher auf Trampelpfaden unterwegs, die es bereits gebe. "Wenn das neue so Waldgesetz kommt, müssten wir ganz massiv genehmigte Trails bauen, was gar nicht so schnell möglich ist", so Rupprecht auf BR24-Anfrage. Er befürchtet, dass dadurch Konflikte entstehen und es zu massenweiser illegaler Befahrung kommen würde.

Von Stadt finanzierter Trailwart

Dass Miltenberg mittlerweile in einschlägigen Foren bundesweit bekannt für seinen schönen Trails ist, hat die Stadt der Mountainbike-Sektion des Turnvereins zu verdanken. Der hat vor über zehn Jahren begonnen, die Trails zu bauen – hat sie seitdem erweitert und pflegt sie auch - bisher kostenlos als bloßes Ehrenamt. Weil mittlerweile aber der Tourismus in der Stadt von den Mountainbikern von nah und fern profitiert, dankt es die Stadt den Trailbauern. Seit diesem Jahr wird ein Trailwart finanziert mit 6.400 Euro im Jahr.