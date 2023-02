Geld für grünen Strom vom Balkon in Gersthofen

Im Nördlinger Ries können mittelgroße Photovoltaikanlagen nicht mehr ans Netz, weil es dort bereits zu viele Anlagen gibt und das Stromnetz seine Kapazitätsgrenze erreicht hat. Trotzdem halten viele Gemeinden an ihren Fördermaßnahmen fest.

Die Stadt Gersthofen zum Beispiel fördert seit Anfang dieses Jahres sogenannte Mini-Solaranlagen. Dabei handelt es sich um solche Photovoltaik-Module, die man auf dem Balkon, auf dem Garagendach oder auch im Garten installieren kann.

Energie-Stammtisch: So gelingt die Energiewende im Kleinen

Das Interesse der Gersthofer ist so groß, sodass die Stadt am Montagabend ab 19 Uhr zu einem Energie-Stammtisch einlädt, um Fragen zur Förderung und Handhabung zu beantworten. Die eigene Energiewende soll mit dem Einstieg in solche Mini-PV-Anlagen gelingen, sagt die Stadt Gersthofen. Mit dem Strom solcher Photovoltaik-Module ließen sich demnach zum Beispiel Haushaltsgeräte wie Kühlschrank oder Waschmaschine versorgen.

CO2 sparen und sogar rückwirkend belohnt werden

Eine Mini-PV-Anlage spart CO2, heißt es von der Stadt, die sich bei der Förderung kulant zeigt. Die Gersthofer Solaraktion hat am ersten Januar dieses Jahres begonnen, aber: auch wer schon im letzten Juli eine solche Mini-Solaranlage bei sich installiert hat, kann eine Förderung rückwirkend bekommen, so die Stadt in einer Pressemeldung.

Förderung von bis zu 200 Euro für Mini-Photovoltaikanlage

Bis zu 200 Euro sind möglich, wenn die Mini-PV-Anlage in Gersthofen angebracht wurde und an dem Haus oder Grundstück noch keine Photovoltaikanlage zur Eigenstromverwendung existiert. Was noch zu beachten ist und was für einen entsprechenden Förderungs-Antrag vorgelegt werden muss, darüber informieren am Abend Experten beim ersten Energiestammtisch in Gersthofen. Eine Teilnahme ist auch ohne Anmeldung möglich.