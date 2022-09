Gedenken an Opfer des Oktoberfest-Attentats

Beim Münchner Oktoberfest wird heute an das Attentat vor 42 Jahren erinnert. Die Gedenkveranstaltung, die von der DGB-Jugend München organisiert wird, findet am Denkmal neben dem Haupteingang zur Theresienwiese statt. Wie in früheren Jahren wird Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sprechen.

Oktoberfest-Attentat am 26. September 1980

Das Oktoberfest-Attentat gilt als der bisher schwerste Terrorakt in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Am 26. September 1980, um 22.20 Uhr, war an der Nordseite der Theresienwiese ein selbstgebauter Sprengkörper explodiert. Der Neonazi Gundolf Köhler hatte ihn dort platziert. Ob er ein Einzeltäter war, wird bis heute kontrovers diskutiert. Zwölf Menschen wurden getötet. Auch der Attentäter kam ums Leben. 221 Menschen erlitten Verletzungen.

Hilfsfond für Betroffene

Viele Überlebende und Hinterbliebene leiden noch immer an den Folgen und sind bis heute traumatisiert. Erst vor zwei Jahren haben der Bund, der Freistaat und die Stadt für die Betroffenen einen Hilfsfonds mit 1,2 Millionen Euro eingerichtet. Seit 2008 gibt es an der Theresienwiese ein Denkmal für die Opfer. Zum 40. Jahrestag des Attentats wurde daneben der Erinnerungsort "Dokumentation Oktoberfest-Attentat" eröffnet.