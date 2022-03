Gedenken an NS-Opfer in Rosenheim: Stolpersteine im Schaufenster

Stolpersteine auf öffentlichem Grund wird in es in Rosenheim nicht geben. Das hat der Stadtrat in Rosenheim Ende Februar mehrheitlich beschlossen. Dabei hatte die Initiative Erinnerungskultur die Verlegung auf öffentlichem Grund bereits organisiert. Und so zelebrierte man am Montag ganz bewusst die "Nicht-Verlegung" der Rosenheimer Stolpersteine.

Stolperstein in einer Vitrine

Ein Stolperstein für Elisabeth Block befindet sich nun nicht vor der Städtischen Mädchenrealschule Rosenheim auf städtischem Boden, sondern in einer Vitrine in der Schule, in der dortigen "Elisabeth Block-Ecke". Künstler Gunther Demnig übergab im Rahmen eines kleines Festakts den bereits gefertigten Stein für "Lisi" Block einer Lehrerin, die die Stein-Patenschaft übernommen hatte.