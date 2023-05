Gebärdensprache als Muttersprache: Junge Ansbacherin gibt Kurse

"Ich hätte nie damit gerechnet, das war für mich auch mehr so ein kleines Herzens- und Spaßprojekt", lacht Julia Sommer. Dass ihre Gebärdensprachekurse so einen großen Anklang finden, überrascht die 22-Jährige noch immer – und die Warteliste ist lang. Im vergangenen Semester hat sie den ersten Kurs für Studierende gegeben. Mittlerweile können auch Menschen, die nicht an der Hochschule Ansbach studieren, an ihren Kursen teilnehmen, egal wie jung oder alt sie sind.

Farben mit den Händen sprechen

An diesem Donnerstagabend lernt der externe Kurs mit 26 Teilnehmenden. Heute geht es darum, wie man Menschen in Gebärdensprache beschreibt. Julia Sommer kreist mit ihrem Daumen vor der Nase und zeigt dann auf ihre Augen. "Braune Augen", bedeutet das. Und die Brille: "Als würde man den Rahmen festhalten und aufsetzen", sagt sie. Dabei macht sie die passende Bewegung, die Gruppe macht es nach.

Als Kind häufig gedolmetscht

Für Julia Sommer ist es so normal die Gebärdensprache zu sprechen wie Deutsch. Die junge Frau wuchs in Berlin auf, ihre Eltern sind gehörlos. Als Nachteil hat sie das nie empfunden, auch wenn ihre Schwester und sie von klein auf als Dolmetscher viel Verantwortung hatten - beim Arzt, in der Apotheke oder auch nur beim Bäcker. "Das macht einen als Kind auch viel umsichtiger, man wird ein bisschen schneller erwachsen."