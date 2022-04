Gaudi-Vorbereitungen bei Isar-Flößern laufen

Blasmusik, Bier vom Fass, Riesengaudi - alles soll bald wieder möglich sein auf der Isar, nachdem die feuchtfröhlichen Floßfahrten, so lange Zeit verboten waren. Petra Seitner von einem der Traditionsfloßbetriebe in Wolfratshausen kann´s kaum glauben. Aber ja, es wird so sein wie vor Corona: keine Teilnehmerbeschränkung, keine Maskenpflicht, kein Abstand.

Reger Andrang bei Floßfahrten

Am 30. April startet der Floßbetrieb und eine Fahrt zu bekommen, wird schwer. 60 Personen passen auf ein Floß - Firmen, Vereine, aber auch Privatpersonen buchen den Trip - für einen heiteren Junggesellenabschied oder eine Geburtstagsfeier.

Flößer haben Corona-Wellen überstanden

Nachdem die Fahrten die Isar abwärts nach München über zwei Jahre hinweg ausgefallen sind, gibt´s jetzt viel zum Nachholen. Für die Flößer war das eine harte Zeit - ja die Tradition stand sogar auf dem Spiel. Dank der guten Jahre vor Corona und etwas staatlicher Hilfe kamen sie jedoch über die Runden.

In Wolfratshausen feiern heuer die Flößer

Jetzt blicken alle zuversichtlich in die Zukunft - nächstes Jahr ist auch noch der internationale Flößertag in Wolfratshausen. Da soll die Tradition auf der Isar der ganzen Welt präsentiert werden.