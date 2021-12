Fürstenfeldbruck prüft wegen Corona Kreistagssitzungen im Freien

Sitzungen von kommunalen Gremien in Corona-Zeiten sind durchaus problematisch. Setzt sich die Idee mit der Freiluft-Sitzung des Kreistags in Fürstenfeldbruck durch, müssen sich die Kommunalpolitikerinnen und -politiker am 15. Dezember wohl warm anziehen.

Kreistagssitzung unter Parkdeck am Landratsamt Fürstenfeldbruck?

Das neue Parkdeck am Landratsamt ist zum Beispiel als Versammlungsfläche im Gespräch – eine der unteren Ebenen, damit das Gremium zumindest ein Dach über dem Kopf hat. Auch eine ebenfalls überdachte Fläche am Graf-Rasso-Gymnasium käme in Frage. Voraussetzung ist in jedem Fall, dass das auch akustisch funktioniert.

Haushaltsplan 2022 soll beschlossen werden

Andernfalls wechseln die 70 Kreisräte, Verwaltungsvertreter und Zuhörer wohl in die Turnhalle Maisach – trotz der pandemiebedingten allgemeinen Abneigung gegen größere Menschenmengen in einem geschlossenen Raum. Dort dürfte es auch länger dauern. Immerhin geht es in der Sitzung um den Haushaltsplan 2022. Sollte die Sitzung im Freien stattfinden, so hat Landrat Thomas Karmasin schon angekündigt, würde er selbst sich jedenfalls kurz halten.