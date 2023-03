Für eine saubere Umwelt: Kinder sammeln Müll in Alzenau

Corona-Pandemie: Stadtnahe Gebiete mehr beansprucht

Alzenau ist dabei längst kein Einzelfall. Achtloses Verhalten wie dieses breite sich überall aus, so Waltraud Galaske vom Arbeitskreis Abfall und Kreislaufwirtschaft im BUND Naturschutz Bayern. Durch die Corona-Pandemie sei der Druck auf den stadtnahen Bereich größer geworden, da neue Freizeitpunkte in und um die Städte erschlossen wurden. Häufig bleibe der Freizeitabfall dann einfach dort liegen, wo er nicht mehr gebraucht wird, so Roth.

Mehrweggebot macht sich noch nicht bemerkbar

Ob es sich dabei um Mehrweg- oder Pfandverpackungen handelt, spiele meist kaum eine Rolle. Um Müll zu reduzieren, hat es in den vergangenen Jahren einige Gesetzesänderungen gegeben. Neben dem Einwegplastikverbot gilt seit Januar dieses Jahres die Mehrwegpflicht für Gastronomen, nach der in Restaurants und Cafés auch Mehrweg-Behältnisse zum Mitnehmen von Speisen und Getränken angeboten werden müssen. Bisher hat sich dies jedoch noch nicht auf den in der Umwelt vorzufindenden Müll ausgewirkt, so Galaske. Die Nutzung von Aluminium-Getränkedosen steige sogar aktuell wieder an.

Frühjahrsputz in ganz Unterfranken: mehrere Landkreise aktiv

Durch den Aufruf zum Frühjahrsputz machen daher viele Kommunen jährlich auf die Müllproblematik aufmerksam. Im Landkreis Würzburg gab es bei der Aktion "Putz.Munter" Anfang März einen Anmelderekord mit mehr als 4.600 Freiwilligen. Noch bis zum 2. April rufen das Netzwerk Main, Flussparadies Franken und RhineCleanUp zur gemeinsamen Müllsammelaktion entlang des gesamten Mains, seinen Baggerseen und Zuflüssen auf.

Die Müllsammelaktion in Alzenau war eingebettet in die Initiative "Sauberer Landkreis" im Kreis Aschaffenburg. Es gehe darum, das Bewusstsein in der Bevölkerung zu stärken und auf die vielen legalen Möglichkeiten zur Müllentsorgung aufmerksam zu machen, so Landrat Alexander Legler. Neben Aschaffenburg hatten unter anderem auch der Kreis Miltenberg und die Stadt Lohr zu großangelegten Sammelaktionen aufgerufen.

In Alzenau kamen insgesamt etwa zwei Container voll Müll zusammen. Mit dabei waren Autoreifen, ein Staubsauger, Farbeimer und ein alter Holzschlitten. Auch die kleinen "Naturdetektive" fanden neben jeder Menge Dosen und Verpackungsmüll auch einen ganzen Haufen alter Fahrradreifen. Sie selbst aber sind sich sicher: Sie würden auf keinen Fall einfach Müll in die Landschaft schmeißen: "Ist doch klar, weil das ist doch Umweltverschmutzung."