Friedenslicht aus Bethlehem in Bayern angekommen

Das Friedenslicht aus der Geburtsgrotte Jesu in Betlehem hat Bayern erreicht: Bei einem großen ökumenischen Jugendgottesdienst in der Münchner Frauenkirche wurde das Licht am Sonntagnachmittag in Gemeinden und Gruppen ausgesandt. Den Gottesdienst feierten Kardinal Reinhard Marx, der evangelische Landesbischof Christian Kopp und der griechisch-orthodoxe bischöfliche Vikar in Bayern, Archimandrit Peter Klitsch.

Auch die Nürnberger Lorenzkirche erreichte das Friedenslicht. Von dort aus wurde die Flamme auf ihre weitere Reise durch Nordbayern geschickt - im Beisein von rund 800 Pfadfindern und Politikern sowie Vertretern aller Glaubensrichtungen.

Die länderübergreifende Aktion steht in diesem Jahr unter dem Motto "Auf der Suche nach Frieden".

Besondere Herausforderung wegen des Kriegs in Israel und Gaza

Neben Nürnberg wird das Friedenslicht dieses Jahr unter anderem nach Fürth, Erlangen, Forchheim, Bamberg und Bayreuth gebracht. Alle Orte in Deutschland, in denen das Licht verteilt wird, sind auf der Homepage "friedenslicht.de" (externer Link) zu finden.

Die Aktion hatte dieses Jahr angesichts des Krieges in Israel und Gaza besondere Herausforderungen zu meistern. Daher wurde das Friedenslicht – anders als normalerweise – von einem Kind aus Bethlehem entzündet und über Amman in Jordanien zur internationalen Aussendungsfeier ins österreichische Linz transportiert. Dort wurde das Friedenslicht am 9. Dezember an insgesamt 1.000 Pfadfinder aus 25 europäischen Ländern weitergegeben.