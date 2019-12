Friedenslicht Was ist das Friedenslicht aus Bethlehem?

Was 1986 vom ORF ins Leben gerufen wurde, ist mittlerweile in vielen bayerischen Orten zum Weihnachtsbrauch geworden: das Friedenslicht aus Bethlehem. Was es damit auf sich hat und wo Sie das Licht in Ihrer Nähe abholen können.

Ein Licht aus Bethlehem soll Frieden in die Welt bringen, das ist die Idee des Friedenslichtes. Ins Leben gerufen wurde der Brauch 1986 von Helmut Obermayr. Er arbeitete damals als Journalist im oberösterreichischen Landesstudio des Österreichischen Rundfunks (ORF).

Flamme aus Bethlehem

Seit dem wird jedes Jahr in den Wochen vor Weihnachten ein Licht in der Geburtsgrotte Jesu entzündet. Diese Aufgabe übernimmt jeweils ein Kind aus Österreich. Danach wird das Friedenslicht nach Wien geflogen.

Zu den Anfangszeiten reiste das Licht in einer Petroleumlampe im Innern eines Blecheimers, der mit Luftlöchern versehen war. Heute brennt die Flamme während des Transportes im Innern einer geschlossenen, explosionssicheren Laterne. Ausgegangen sei das Licht in all den Jahren noch nie, versichern die Verantwortlichen.

Ist das Licht in Österreich angekommen übernehmen Pfadfinderinnen und Pfadfinder die Aufgabe das Licht zu verteilen. Am dritten Adventswochenende starten von Wien aus Züge in 25 verschiedene Länder. Mit dabei sind auch Belgien, England, Frankreich, Italien, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Polen, Schweiz, Slowakei, Spanien, Ukraine und Ungarn.

In den letzten Jahren haben sich auch Pfadfinderinnen- und Pfadfinderdelegationen aus Israel, Palästina und Norwegen angeschlossen. Das Friedenslicht aus Bethlehem wird auch dem Papst in Rom überreicht. Es brennt unter anderem im Europaparlament.

Wie kommt das Friedenslicht nach Deutschland?

Im Jahr 1995 schloss sich Deutschland der Aktion an. Auch bei uns wird die Weitergabe des Friedenslichtes von verschiedenen Pfadfinderverbänden, aber auch von Jugendlichen aus Hilfsorganisationen oder der freilwilligen Feuerwehr organisiert. Das Licht wird aus Wien abgeholt und dann in über 100 Städten in ganz Deutschland verteilt. In den meisten Orten gibt es zentrale Orte wie Kirchen, Schulen oder auch das Rathaus, in denen man das Licht abholen kann. Oft wird es in soziale Einrichtungen gebracht, wie Kindergärten, Krankenhäuser und Altenheime.

Friedenslicht 2019

Am 15. Dezember kam das Licht dieses Jahr von Wien aus in München an. Seit dem wird es in Bayern und Deutschland verteilt, damit es am Heiligen Abend in vielen Millionen Haushalten brennen kann.

Wenn Sie sich das Friedenslicht aus Bethlehem auch in Ihre Wohnung holen wollen, dann können Sie hier nachlesen, wo in Ihrem Umkreis ein Friedenslicht aufgestellt ist.

Friedenslicht transportieren

Nach dem Entzünden Ihrer eigenen Laterne am Friedenslicht ist es wichtig, das Feuer sicher n ch Hause zu transportieren. Laut der deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg widerspricht es nicht der Straßenverkehrsordnung, die Flamme im Auto zu transportieren. Damit während der Fahrt Nichts passieren kann wird empfohlen, ein rundumgeschlossenes Gefäß aus Metall oder Glas zu verwenden. Am besten wäre es, wenn der Boden des Behältnisses mit Sand oder Erde bedeckt ist. „Erlaubt sind ausschließlich Lichter mit festem Brennstoff (Wachs- oder Paraffinkerzen). Keine Öllampen, Schwenklampen, Petroleumbetriebene Campinglaternen oder ähnliches. Der Behälter mit dem Licht muss auf dem Fußboden des Wagens stehen und es darf kein Wärmestau entstehen können“, so die deutsche Pfadfinderschaft auf Ihrer Homepage. Sollten Sie das Licht in öffentlichen Verkehrsmitteln transportieren wollen, erkundigen Sie sich bei dem Betreiber, ob dies erlaubt ist.

Sicher zuhause angekommen brennt das Friedenslicht aus Bethlehem in vielen bayerischen Haushalten bis weit in das neue Jahr hinein.