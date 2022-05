Freiwillige bekämpfen giftiges Wasserkreuzkraut im Sinngrund

Umweltschutz als Erholung vom Alltag

Die Menschen helfen, um sich für die Umwelt zu engagieren. Gleichzeitig erholen sie sich zusammen mit Gleichgesinnten vom Alltag. Dazu gehört auch gutes Essen. „Wir haben unsere eigenen Köche dabei. Frühstück um 7.30 Uhr, zweites Frühstück und Mittagessen draußen, Kaffee und Kuchen, Abendessen. Es ist traumhaft“, so Pia und Johanna, zwei Studentinnen der Umweltingenieurwissenschaften aus Aachen.

Wasserkreuzkraut gefährdet seltene Schachblume

Im Sinngrund sind die Helfenden unter Anleitung von Christian Salomon, Gebietsbetreuer für Grünland vom Naturpark Spessart e.V., aktiv. Das Wasserkreuzkraut, so erklärt er, sei eine Bedrohung für die geschützte Natur und die Landwirtschaft. „Das giftige Kraut entwertet die Wiesen, da das Heu nicht mehr verkäuflich ist.“ Ohne die extensive Bewirtschaftung der Wiesen verschwinde jedoch auch die berühmte Schachblume. „Naturschutz ohne Landwirtschaft funktioniert hier nicht“, so Salomon.

Giftige Pflanzenart breitet sich aus

Ein Landwirt hatte vor drei Jahren auf die sich im Sinngrund stark zunehmende Pflanzenart aufmerksam gemacht. „Die Dimensionen der Ausbreitung haben uns überwältigt“, so Grünlandbetreuer Salomon. Seitdem findet ein regelmäßiges Monitoring der Flächen statt. Diese werden kartiert und je nach Befall mit unterschiedlichen Maßnahmen belegt: Ausstechen der Blattrosetten im Spätfrühling, Entfernen der Pflanzen vor dem Aussamen im Sommer oder Abmähen.

Bergwaldprojekt unterstützt Pflanzaktionen und Biotoppflege

Julian Bruhn, stellvertretender Geschäftsführer des Naturparks Spessart und Projektleiter freut sich über die Hilfe des Bergwaldprojektes. Die Organisation mit Hauptsitz in Würzburg sei die einzige ihrer Art in Deutschland. Der Schwerpunkt liege auf Pflanzaktionen und Biotoppflege, zu der auch Einsätze wie im Sinngrund gehören. Die gesamte Aktion zur Rückdrängung der giftigen Pflanze wird als Fördermaßnahme von der Regierung von Unterfranken mit voraussichtlich 118.000 Euro unterstützt. Beim Naturpark verbleiben Kosten in Höhe von etwa 13.000 Euro.

Engagement für Umweltschutz steigt

Dieses Jahr wird der Naturpark noch weitere Aktionen mit Ehrenamtlichen durchführen. Jeder, der Lust hat, kann sich beim Naturpark melden, sagt Bruhn. „Die Bereitschaft der Bevölkerung, bei einzelnen Aktionen zu helfen, steigt zum Glück.“ Wichtig sei nur, dass irgendjemand die Organisation in die Hand nehme.