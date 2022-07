Unfall im Wald - Sicherheitstraining im Freisinger Forst

"Jetzt schießt der Puls schon ganz schön nach oben. Mit so viel Blaulicht fühlt es sich nicht mehr wie eine Übung an." Laura Pöhn, angehende Forstingenieurin

Koordination und Logistik im Forststraßen-Labyrinth

Auf der Fahrt geht es die verschachtelten Forstwege entlang. Plötzlich sieht Pöhn das Feuerwehrauto nicht mehr im Rückspiegel. Also Rückwärtsgang einlegen und zurück zur Kreuzung. Der Einsatzwagen kann jetzt wieder folgen, aber da lauert das nächste Problem. Wanderer haben ihre Fahrräder so abgestellt, dass das Feuerwehrauto nicht durchkommt. Das kostet wieder kostbare Sekunden. Am Unfallort angekommen bekommt Pöhn die Info: Noch weitere Einsatzkräfte warten am Rettungstreffpunkt. Ein typisches Problem: Denn die verschiedenen Einsatzkräfte kommen nicht zur gleichen Zeit an und müssen daher koordiniert werden.

Befreiung des "Opfers" mit Motorsäge

Inzwischen sind alle Einsatzkräfte vor Ort. Auch wenn dieses Mal nur eine lebensgroße Puppe unter dem Baum eingeklemmt ist, spielen die Einsatzkräfte den Fall durch als wäre er Realität. Das heißt in diesem Fall: Befreiung des Opfers mit einer Motorsäge, Wiederbelebung und Transport in den Krankenwagen durch dickes Gestrüpp. Beim letzten Schritt ist wieder Laura Pöhn gefragt: Sie muss den Rückweg sichern und begehbar machen. Das heißt zum Beispiel auch Äste wegsägen.

Mit dem Übungseinsatz zufrieden

Nach knapp 40 Minuten liegt die lebensgroße Puppe im Rettungswagen. Anwärterin Laura Pöhn und der Lehrbeauftragte Florian Rauschmayr sind zufrieden. Bis auf ein paar wenige Fehler hat die Koordinationskette der Einsatzhelfer gut funktioniert. Pöhns Puls hat sich inzwischen wieder im Normalbereich eingependelt. Sie ist sich sicher, die Fehler, die sie heute bei der Übung gemacht hat, wird sie später im echten Berufsleben als Revierleiterin nicht nochmal machen.