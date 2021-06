Freiluftveranstaltung: "Sommer in Rosenheim" ist eröffnet

Bunt und lebendig will sich die Stadt Rosenheim diesen Sommer präsentieren. Die Freiluftveranstaltung "Sommer in Rosenheim" soll wieder Besucher in die Stadt bringen.

Kunst und Kultur, Beachvolleyball und Gin

Bis zum September sind in der Innenstadt Performancekünstler, Walking-Acts und Musiker anzutreffen. Damit sich nicht zu viele Leute zusammenfinden, werden die genauen Veranstaltungsorts jeweils kurzfristig bekannt gegeben. Neu ist ein Beachvolleyballfeld auf der Loretowiese, neben dem Pop-Up-Biergarten "Gin-Garten".

Ein Hauch vom Rosenheimer Herbstfest

Unter dem Motto "Sommergaudi der Schausteller" sind über die Innenstadt diverse Schausteller verteilt, die sonst auf dem Rosenheimer Herbstfest anzutreffen wären. Es gibt gebrannte Mandeln, Schokofrüchte, Crepés und Churros. Und die bunten Gasluftballons und Karussells lassen Kinderherzen höher schlagen.

Kreative Plätze zum Ausruhen

Passanten können auf kreativ gestalteten Stühlen Platz nehmen und sich ausruhen. Steht der Stuhl in der Sonne, kann er kurzerhand in den Schatten geschoben werden. Im Blickfeld dann wahrscheinlich die ein oder andere Palme oder ein schön blühender Jasmin. Denn die Stadtgärtnerei Rosenheim hat die Innenstadt ordentlich aufgehübscht. In den Parks warten außerdem bequeme Liegen auf Besucher.

Umfangreiches Programm

Zum "Sommer in Rosenheim" gehört auch das Strandkorbfestival im Mangfallpark mit 450 Strandkörben und hochkarätigen Konzerten. Auch Chorkonzerte und Theateraufführungen gibt es ab Juli wieder. "Haltet euch bitte an die geltenden Abstand- und Hygieneregeln, damit wir den "Sommer in Rosenheim" auch wirklich genießen können", so der Appell von Rosenheims Oberbürgermeister Andreas März. Der "Sommer in Rosenheim" hat bereits im Sommer 2020 stattgefunden und aufgrund des großen Erfolgs hatte der Stadtrat einen erneuten "Sommer in Rosenheim" genehmigt.