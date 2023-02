Freier Eintritt: Wolfratshausen eröffnet neues Stadtmuseum

Die Stadt Wolfratshausen eröffnet nach dreijähriger Bau- und Renovierungszeit am Freitag, 10. Februar das neue städtische Museum.

Museums-Projekt nach drei Jahren umgesetzt

5,5 Millionen Euro investiert die Stadt in das Gebäude-Ensemble, in dem die Tourist-Information und ein öffentliches Café integriert wurden. 40 Prozent der Bausumme werden durch öffentliche Gelder bezuschusst. Knapp drei Jahre haben sie gebaut und renoviert, damit aus dem früheren Heimatmuseum ein zeitgemäßes und modernes Museum wird.

1.000-jährige lebendige Geschichte Wolfratshausens

In Zusammenarbeit mit Agenturen für Museumspädagogik sind Räume entstanden, die die 1.000-jährige Stadtgeschichte mit ihrer Flößertradition mit modernen Informationsmedien und historischen Ausstellungsstücken lebendig werden lässt. Der Abteilungsleiter für die Stadtentwicklung, Stefan Werner, sagte dem BR, die Stadt werde damit einen neuen Anziehungspunkt für Einheimische und Touristen erhalten.

Von Flößern, Fernsehstars und Politikern

Die Geschichte der Flößerei, der Bau der Isartalbahn, aber auch die BR-Fernsehserie "Hubert und Staller" oder das "Wolfratshauser Frühstück" zwischen Angela Merkel und Edmund Stoiber werden auf einem 1.000-jährigen Zeitstrahl dokumentiert. Der bildet neben der erdkundlichen Entstehung der Stadt an Isar und Loisach das Kernstück der neuen Dauerausstellung am Wolfratshauser Untermarkt. Die Ausstellungsstücke stammen von einheimischen Bürgerinnen und Bürgern, an Hörstationen kommen historische, aber auch lebende Zeitgenossen mit ihren Geschichten zur Stadt zu Wort.

An diesem Wochenende, 11. und 12. Februar ist für die Bevölkerung ein "Tag der offenen Tür" - bei freiem Eintritt.