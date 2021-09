Freie Fahrt für manche: Blue Lane während der IAA Mobility

Blue Lane, also blaue Spur – so heißt die Strecke zwischen dem Münchner Königsplatz und der Messestadt während der IAA Mobility. Auf ihr soll umweltfreundliches Autofahren Vorfahrt bekommen, das heißt: Emissionsfreie Autos wie etwa Elektroautos, Fahrgemeinschaften mit mindestens drei Personen und der öffentliche Personennahverkehr. Egal, ob man auf dem Weg zur Messe oder privat unterwegs ist.

Von der Messestadt zum Königsplatz

Die Strecke startet an der Messestadt, dem eigentlichen Schauplatz der IAA Mobility, und geht stadteinwärts über die A94 über die Prinzregentenstraße zum Königsplatz. Stadtauswärts läuft die Blue Lane über Maximilian- und Einsteinstraße sowie die A94 zur Messe

Blue Lane bedeutet längere Fahrtzeiten für einige Autofahrer

Auf der Autobahn wird der Seitenstreifen für die Blue Lane benutzt. Deshalb werden in dieser Zeit die Einfahrten Zamdorf und Daglfing gesperrt, die Ausfahrten bleiben aber offen. Innerhalb des Münchner Stadtgebiets wird die rechte Spur für die Blue Lane reserviert und gelb markiert. Vor allem in Stoßzeiten ist deshalb mit längeren Fahrzeiten für alle anderen im Münchner Osten zu rechnen. Die Blue Lane wird von jeweils circa 8 bis 19 Uhr bis zum Ende der IAA Mobility am Sonntag betrieben.