Frau tot in Regensburger Wohnung - Verdacht auf Tötungsdelikt

In Regensburg ist am Sonntag eine Frau tot aufgefunden worden. Wie die Mittelbayerische Zeitung berichtet wurde die Tote in einer Wohnung im Regensburger Stadtosten gefunden. Demnach geht die Polizei von einem Gewaltverbrechen aus.

Waren Kinder Zeugen eines Gewaltverbrechens?

Die Frau war offenbar schwanger. Nach Informationen der Mittelbayerischen fanden Notarzt und Sanitäter die leblose Frau nachdem Nachbarn die Polizei gerufen hatten. In der Wohnung waren offenbar auch ihre beiden ein und drei Jahre alten Kinder.

Mitbewohner lag tot auf den Gleisen

Ermittlungen hätten ergeben, dass in der Wohnung noch ein Mann lebte. Dieser sei jedoch am frühen Morgen des Sonntag tot auf den Gleisanlagen in Bahnhofsnähe gefunden worden. Offenbar hatte er sich selbst getötet. Genaueres ist noch nicht bekannt. Auch nicht ob der Mann etwas mit dem Tod der Frau zu tun hat. Eine offizielle Presseerklärung der Polizei gibt es noch nicht.