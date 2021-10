Frau in Königstorpassage durch Tritte gegen Kopf schwer verletzt

Zwei Frauen waren am Sonntagmittag (03.10.21) in der Nürnberger Königstorpassage in Streit geraten – warum, das ist noch unklar. Wie die Polizei mitteilt, soll dabei eine 43-jährige Frau eine andere schwer verletzt haben. Sie soll den Angaben zufolge der 57-Jährigen zunächst mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend habe sie ihr mehrfach gegen den Kopf getreten, als das Opfer bereits am Boden lag. Die schwer verletzte Frau kam in ein Krankenhaus.

Nürnberger Mordkommission nimmt Ermittlungen auf

Die Tatverdächtige konnte noch vor Ort festgenommen werden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die die Auseinandersetzung gestern Mittag an der Fußgängerrampe zur Königstorpassage beobachtet haben. Die Mordkommission in Nürnberg habe "aufgrund der potentiell lebensbedrohlichen Gefährlichkeit von Tritten gegen den Kopf" die Ermittlungen zu den Tathintergründen aufgenommen, teilte die Polizei weiter mit.