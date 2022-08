> Frau fliegt in Urlaub und lässt Katze tagelang allein in Wohnung

Kein Wasser mehr in der Schüssel und das Futter voller Maden: In Plattling im Kreis Deggendorf hat die Polizei eine verwahrloste Katze aus einer Wohnung gerettet. Das Tier war mehrere Tage eingesperrt, weil die Besitzerin in den Urlaub geflogen war.