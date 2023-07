Kempten: "Die kleine Meerjungfrau" im Märchensommer

Nach "Peter Pan", dem "Zauberer von Oz", "Aladin", und "Alice im Wunderland" bringt das "Theater in Kempten" in diesem Jahr das Märchen von der "Kleinen Meerjungfrau" auf die große Open Air Bühne auf der Burghalde. Wie in den vergangenen Jahren, gibt es auch heuer wieder ausgefallene Kostüme, ein aufwändiges Bühnenbild, viel Musik und eine ordentliche Portion Witz.

Unterhaltung für die ganze Familie

Mit dem interaktiven Open Air-Spektakel will das Team des Theaters in Kempten Jung und Alt für Märchen begeistern. "Das ist Familientheater", sagt die Theaterintendantin und Regisseurin Silvia Armbruster. "Unser Ziel ist es, dass wir drei Generationen gleichzeitig unterhalten." Im vergangenen Jahr zählte der Märchensommer fast 11.000 Zuschauer.

Liebe zum Märchen hält bis ins hohe Alter

Fans sind längst nicht nur Eltern und ihre Kinder: Silvia Armbruster sieht jedes Jahr auch viele ältere Damen ohne Enkel auf der Burghalde, die gerne Märchen sehen. "Das ist eine Liebe, die kann einem bleiben bis ins hohe Alter", sagt die Theaterdirektorin. "Und es ist eine Reminiszenz an die eigene Kindheit: Das sind die ersten, großen Geschichten, die wir kennenlernen."