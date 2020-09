Flugzeugabsturz bei Kulmbach: Ursache weiterhin unklar

Nachdem ein Pilot mit einem Doppeldecker nach einem Absturz tödlich verletzt worden war, hat die Polizei inzwischen die Identität des Piloten festgestellt. Demnach handelt es sich bei dem Mann um einen 47-Jährigen aus Mittelfranken.

Landkreis Kulmbach: Flugzeug stürzt unkontrolliert ab

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei die Maschine am Sonntag unmittelbar vor dem Absturz ins Trudeln geraten und danach unkontrolliert auf eine Pferdekoppel zwischen Poppenholz und Feldbuch abgestürzt. Wie es zu dem Absturz am in Rugendorf im Landkreis Kulmbach kam, ist weiterhin unklar. Ein Experte der Deutschen Flugsicherung untersuchte bereits das Wrack.

Rugendorf: 50 Einsatzkräfte helfen am Unfallort

Etwa 50 Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Technischem Hilfswerk waren vor Ort. Sie wurden von einem Polizeihubschrauber aus der Luft unterstützt, der Fotos vom Unfallort machte, um die Absturzursache zu klären. Der Sachschaden an Flugzeug und Pferdekoppel liegt laut Polizei bei mindestens 50.000 Euro.