Flüchtlings-Fußball-Team: Erst Auszeichnung, dann Abschiebung?

Erst die Auszeichnung, dann die Abschiebung? Das müssen die Hobby-Fußballer des FC Sierra Leone in Landshut fürchten. Vor wenigen Wochen erhielt das Team aus Asylbewerbern und Trainer Georg Giftthaler noch den Integrationspreis der Regierung von Niederbayern. Gleichzeitig erhielten die ersten Spieler die Ablehnung ihres Asylantrags. Jetzt sind die Kicker untergetaucht, erzählt der Trainer - weil ihnen die Abschiebung droht.

Trainer nachdenklich und traurig

Einsam und traurig treibt Georg Giftthaler den Fußball über den holprigen Bolzplatz bei der alten Kaserne in Landshut. Auch heute bleibt der prämierte Fußballtrainer wieder allein auf dem Platz, ohne die von ihm betreute Asylbewerber-Fußballmannschaft FC Sierra Leone. "Ein Trainer ohne Team", sagt Georg Giftthaler, der von seinen Spielern nur Germany George genannt wurde, "das ist für einen Trainer mit Sicherheit das Schlimmste, was einem passieren kann. Und macht einen nachdenklich und traurig."

Flucht in "Angst und Schrecken"

Die Spieler des FC Sierra Leone sind offenbar untergetaucht. Als die Kicker aus Sierra Leone und ihr Trainer den Integrationspreis der Regierung von Niederbayern bekamen, waren bei der Preisverleihung von den Fußballern schon keiner mehr dabei. Aus Angst, erzählt ihr Trainer: "Ja die haben parallel zu der Ehrung 14 Tage vorher Post bekommen und den endgültigen Abschiebescheid. Sind dann in Angst und Schrecken geflüchtet aus der Unterkunft hier in der Alten Kaserne in Landshut."

Trainer in Sorge

Seitdem ist Trainer Georg Giftthaler allein auf dem Platz. Auf den gerade verliehenen Integrationspreis ist er sehr stolz. Und er zeigt sich dankbar dafür. Zugleich macht Giftthaler sich Sorgen um seine ehemaligen Schützlinge: "Manche von ihnen sind nach Frankreich, manche nach Holland. Weil da die Anerkennung von Asylanten mit dem Herkunftsland Sierra Leone besser ist, also vorteilhafter für sie. Manche campieren in Wäldern. Manche liegen auf der Straße in München."

Und sie haben Angst, in ihr Heimatland Sierra Leone abgeschoben zu werden, berichtet der Trainer: "Die wissen einfach, dass sie höchstwahrscheinlich bei der Ankunft in Sierra Leone, wenn sie zurückgeführt werden, inhaftiert werden. Weil sie als Verräter gelten."

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge untersucht "Schutzgründe"

Ganz anders sieht das das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF. In einer schriftlichen Erklärung teilt die Behörde auf BR Anfrage mit: "Das Bundesamt prüft im Asylverfahren, ob und welche Gefahren dem Asylsuchenden bei Rückkehr in seinem Heimatland droht. Kommt das Bundesamt zu der Entscheidung, dass keine Schutzgründe vorliegen, ist auch eine Rückkehr der Betroffenen gefahrlos möglich."

Kein persönlicher Abschied möglich

Georg Giftthaler bezweifelt das. Zu zwei seiner Schützlinge hat er noch telefonisch Kontakt. Auch wir von BR24 wollten uns mit einem der untergetauchten Kicker treffen. Dieser sagte aber dann doch in letzter Minute ab. Sie seien wirklich verängstigt, erklärt ihr Trainer. Aber von ihnen im Stich gelassen fühlt er sich nicht: "Das Schlimmste ist, dass ich mich von den Leuten, das waren ja über 60, nicht persönlich verabschieden habe können. Das ist bitter." Immer wieder kommt er zum Bolzplatz und schaut, ob nicht doch wieder einer der Spieler auftaucht. Bislang vergeblich.

💡 Viel Lob bei der Verleihung des Integrationspreises:

Fußball verbindet auf ganz einfache Art - ein Ball, ein paar Begeisterte, mehr braucht es nicht. Woher man kommt, welche Sprache man spricht, wie man aussieht - das spielt alles keine Rolle. Und genau das ist die große, integrative Kraft des Fußballs. Das haben Sie, Herr Giftthaler, längst erkannt. (...) Im Oktober 2020 haben Sie den Fußballverein "Sierra Leone FC" ins Leben gerufen. Asylbewerber aus Sierra Leone treffen sich und spielen gemeinsam Fußball. (...) Mittlerweile gibt es auch ein Bambini-Team für die kleinen Fußballfans. Und ganz nebenbei sind Sie Ansprechpartner für die großen und kleinen Sorgen, die die Asylbewerber aus Ihrem Fußballteam umtreibt.

Sie bereiten mit Ihrem Engagement vielen Menschen fröhliche, gemeinsame Stunden. Vielen Dank! Es ist mir eine Freude, Ihnen heute den Niederbayerischen Integrationspreis zu verleihen. (Laudatio für den Integrationspreis 2021)