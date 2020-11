Flüchtlinge zwischen Baumstämmen in Lkw über Grenze geschleust

Die Bundespolizei hat fünf junge Männer aus Afghanistan auf einem Lkw entdeckt - versteckt zwischen schweren Baumstämmen. Sie versucht nun, die Schleuser zu ermitteln.

Fahrer wusste offenbar nichts von "Ladung"

Der rumänischen Fahrer des mit Baumstämmen beladenen Sattelzugs wollte in einer Pause an der Raststätte Samerberg Nord überprüfen, ob die 24 Tonnen schweren Hölzer verrutscht waren. Denn sein stehender Laster hatte sich ruckartig bewegt. Der Berufskraftfahrer öffnete deshalb eine Seite des Aufliegers, woraufhin fünf Personen von der Ladefläche sprangen und zu Fuß flüchteten. Über einen Berufskollegen verständigte der Mann die Polizei, die sofort eine Fahndung einleitete.

Mehrere tausend Euro für Flucht bezahlt

Die Polizei konnte die Männer dann noch in der Nähe der Rastanlage aufgriffen. Nach Angaben der Polizei handelt es sich um afghanische Staatsangehörige: Vier Erwachsene im Alter zwischen 19 und 38 Jahren, sowie einen 16-jährigen Jugendlichen. Ausweisdokumente konnten sie nicht vorlegen. Sie gaben an, dass Schleuser sie, bei der für mehrere tausend Euro pro Person organisierten Flucht, aus der Heimat in Rumänien auf den Lkw gelotst hätten, ohne, dass dessen Fahrer davon etwas mitbekommen habe.

Flucht über zwei Tage zwischen den Baumstämmen

Zwei Tage hätte die Gruppe auf der 1.000 Kilometer langen Strecke bis nach Bayern zwischen den Baumstämmen ausharren müssen. Eine lebensgefährliche Aktion, so die Bundespolizei. Sie ermittelt jetzt gegen die unbekannten Schleuser.

Die erwachsenen Afghanen wurden zu einer Anlaufstelle für Flüchtlinge gebracht. Der 16-Jährige wurde dem zuständigen Jugendamt anvertraut. Der rumänische Lkw-Fahrer durfte nach mehrstündiger Unterbrechung seinen Transport fortsetzen.

Lkw-Kontrollen sollen verstärkt werden

Weil in den letzten Wochen bereits zwei ähnliche Schleusungen im Landkreis Rosenheim entdeckt worden waren, will die Bundespolizeiinspektion ihre Lkw-Kontrollen verstärken.