Flohmärkte für Medikamente gegen Mangel? Das sagen Experten

In der aktuellen Krankheitswelle spitzt sich die Lage zu: Millionen Menschen in Deutschland leiden an Atemwegsinfektionen. Kliniken und Arztpraxen klagen über Engpässe bei einer Reihe von Medikamenten. Zuletzt gab es Lieferschwierigkeiten bei Kindermedikamenten wie Fieber- und Hustensäften. Auch Mittel für Erwachsene sind betroffen, etwa Antibiotika.

Bundesärztekammer für Pragmatismus in Krisenzeiten

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, rief die Bevölkerung deshalb dazu auf, sich gegenseitig mit der Hausapotheke zu helfen. Angesichts der aktuellen Infektionswelle und wachsender Arzneimittelknappheit helfe nur Solidarität, sagte Reinhardt dem Berliner "Tagesspiegel" am Sonntag. "Wer gesund ist, muss vorrätige Arznei an Kranke abgeben. Wir brauchen so was wie Flohmärkte für Medikamente in der Nachbarschaft", sagte er dem Blatt.

Für solche Medikamenten-Flohmärkte könnten auch Arzneimittel infrage kommen, deren Haltbarkeitsdatum bereits einige Monate abgelaufen sei, sagte Reinhardt dem "Tagesspiegel" zufolge. In der Not könnten zahlreiche Medikamente immer noch gefahrlos verwendet werden. Weiter sagte er, es gehe auch darum, wieder zu lernen, "Krisenzeiten pragmatisch und standfest abzuwettern".

Bundesapothekerkammer: Arzneimittel gehören nicht auf Flohmarkt

Der Präsident der Bundesapothekerkammer, Thomas Benkert, reagierte auf den Vorstoß kritisch. "Arzneimittel gehören in Apotheken, nicht auf den Flohmarkt – schon gar keine abgelaufenen Arzneimittel", so Benkert auf Anfrage von BR24. "Verfallene Arzneimittel können die Gesundheit der Patientinnen und Patienten massiv gefährden, ganz abgesehen von haftungsrechtlichen Fragen." Auch stehe die Gesetzeslage dem klar entgegen.

Derzeit gebe es schlicht zu wenig Fiebersäfte. Die Apotheken stünden aktuell unter enormem Druck, das Fehlen von lebenswichtigen Arzneimitteln zu managen, so Benkert weiter.

Verbraucher: Medikamente einfach weitergeben?

Dem Nachbarn eine Kopfschmerztablette geben, der Freundin einen "Fiebersaft" für das erkältete Kind - wie sinnvoll ist es, wenn Verbraucher sich gegenseitig mit Medikamenten aushelfen?

Der stellvertretende Vorsitzende des Bayerischen Apothekerverbands, Josef Kammermeier, verwies auf Anfrage von BR24 grundsätzlich darauf, dass die Abgabe von Arzneimitteln in die Hände von pharmazeutischem Fachpersonal gehöre. "Das betrifft sowohl rezeptpflichtige Arzneimittel, als auch rezeptfreie. Apothekerinnen und Apotheker haben ein langes und anspruchsvolles naturwissenschaftliches Studium absolviert, um Patienten ausführlich zu Risiken, Neben- und Wechselwirkungen beraten zu können."

Die nicht fachgerechte Einnahme von Medikamenten berge ein hohes Gefahrenpotenzial. In Deutschland würden jedes Jahr etwa fünf Prozent der Krankenhausaufnahmen durch Arzneimittel-Nebenwirkungen verursacht, fügte Kammermeier hinzu.

