Fliegerbombe in Landshut erfolgreich entschärft

Die Fliegerbombe in Landshut ist erfolgreich entschärft worden. Der Prozess dauerte rund 45 Minuten. Die Entschärfung war etwas aufwändiger als in der Regel, da Wasser an die Fliegerbombe gekommen war. Dennoch war am Ende keine Sprengung notwendig.

Verkehr in Landshut rollt langsam wieder an

Als Nächstes sollen die Straßensperrungen wieder freigegeben werden. Auch der Zugverkehr ist laut einem Bahnsprecher nicht mehr beeinträchtig.

Die 250-Kilogramm-Fliegerbombe war am Mittwochvormittag bei Erschließungsarbeiten der Stadt am Hauptbahnhof gefunden worden. Der Sprengmeister Sebastian Braun, spricht von 125 Kilogramm reinem Sprengstoff die darin enthalten waren, das sei ein "gängiges Modell" gewesen. Von der Evakuierung betroffen waren etwa 2.300 Anwohner in einem Radius von etwa 500 Metern um die Fundstelle. Die Evakuierung lief bis auf vereinzelte Widerstände reibungslos, so die Polizei.

Bauarbeiten unter Aufsicht von Sprengkommando

Zum Ende des Zweiten Weltkriegs war der Bereich um den Landshuter Bahnhof mehrfach bombardiert worden. Der stärkste Angriff fand im März 1945 statt, bei dem der Bahnhof zerstört wurde.

Bereits die Bauarbeiten am Bahnhof hatten unter Einbindung eines Sprengkommandos stattgefunden. Im Rahmen von Absuche-Maßnahmen nach Sprengkörpern waren die Spezialisten am Mittwochmorgen dann im westlichen Bereich des Bahnhofes fündig geworden.