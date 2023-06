Feuerwehrmann zu Gewalt: "Hört auf, uns zu drohen"

Es ist Freitagnachmittag 15.06 Uhr. Die Sirene in Neustadt am Main heult, die Melder von Feuerwehrkommandant Peter Gowor piepen. Die Handyalarmierung zeigt an: "Verkehrsunfall Pkw THL 3, Person eingeklemmt." Gowor von der Freiwilligen Feuerwehr in Neustadt am Main lässt alles stehen und liegen und eilt zum Feuerwehrhaus. Mit dieser Schilderung beginnt Peter Gowort einen Facebook-Post, der inzwischen hundertfach geteilt wurde.

Mit erhöhtem Puls und einem Kopf voller Gedanken, was ihn und seine Kollegen erwarten könnte, zieht er sich in Windeseile um und fährt los. Auf dem Weg zur Einsatzstelle erfährt er, dass keine Person eingeklemmt ist. Kurzes Aufatmen. Dann erhalten er und seine Kollegen die Anweisung, die Einsatzstelle zu sichern, die Straße abzusperren und den Verkehr zum Schutz der Beteiligten umzuleiten. "Und genau jetzt in diesem Moment kommt die Frage: Warum tun wir uns das eigentlich noch an, wir wissen ja schon, was kommen wird und genau so kommt es auch", schreibt Gowor auf Facebook.

Verbale Entgleisungen und tätliche Angriffe

Die Feuerwehrler müssen sich Beleidigungen, Beschimpfungen und Pöbeleien gefallen lassen. Den Anweisungen der Einsatzkräfte wird nicht Folge geleistet, ihnen werden Anzeigen angedroht. "Was soll das? Geht es noch? Was sollen wir uns denn eigentlich noch alles gefallen lassen? Sind wir die verbalen Prügelknaben für die, die nicht wissen, wohin Sie mit Ihrem Ego sollen? Wir sind Menschen, die alles auch für Euch stehen und liegen lassen, um Euch zu helfen, wenn Ihr uns von den Blaulichtorganisationen braucht", empört sich Gowor.

Und weiter: "Hört auf, uns zu beschimpfen, zu drohen, wild zu gestikulieren oder sonst was, wir stehen nicht da um Euch zu ÄRGERN sondern um anderen in Not zu helfen und diese auch zu schützen." Sein Beitrag wurde seit Montag knapp 300 Mal geteilt. In den Kommentaren erhält er ausnahmslos Zuspruch.