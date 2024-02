Feuer in Nördlinger Asylunterkunft: Ein Toter und drei Verletzte

In einer Asylbewerberunterkunft in Nördlingen im Landkreis Donau-Ries ist am frühen Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie ein Polizeisprecher am Sonntagabend mitteilte, kam eine Person ums Leben, drei weitere wurden verletzt.

Kind könnte Brand verursacht haben

Wie der Nördlinger Oberbürgermeister David Wittner (PWG) dem BR mitteilte, hat möglicherweise ein Kind das Feuer verursacht. Das wollte Nördlingens Polizeichef Andreas Schröter zunächst nicht bestätigen. Er schloss einen Brandanschlag von außen jedoch aus.

In der Unterkunft, die aus zwei Gebäuden besteht, leben insgesamt 130 Asylbewerber. Laut dem Nördlinger Oberbürgermeister werden sie über Nacht in einer Turnhalle untergebracht. Dort richteten Helferinnen und Helfer vom THW und vom Roten Kreuz Feldbetten und Verpflegung her.

Gebäude muss laut Polizei abgerissen werden

Die Feuerwehr war mit 90 Einsatzkräften vor Ort. Bis in die Nacht hinein löschten sie Glutnester. Das betroffene Gebäude wurde in Leichtbauweise errichtet. Zusammen mit einem zweiten direkt daneben wird es seit mehreren Jahren als Asylunterkunft genutzt.

Das Feuer hat laut Polizei das Gebäude so stark beschädigt, dass es abgerissen werden muss. Es sollte in diesem Jahr ohnehin abgebaut und durch ein stabileres Containergebäude ersetzt werden, so Nördlingens Oberbürgermeister Wittner.

