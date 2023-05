Festnahmen nach Doppelmord in Altenstadt

Die Polizei hat im Zuge der Ermittlungen um ein offenbar ermordetes Ehepaar in Altenstadt drei Personen festgenommen. Zwei von ihnen in Altenstadt selbst, eine weitere Person in Albstadt im baden-württembergischen Zollernalbkreis, sagte ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West. Die Tatverdächtigen werden zur Zeit einer Ermittlungsrichterin vorgeführt, genauere Details zur Festnahme sollen am Nachmittag in einer Pressemitteilung veröffentlicht werden.

Polizei ermittelt im privaten Umfeld des getöteten Ehepaares

Angehörige hatten das Ehepaar vor rund drei Wochen im eigenen Wohnhaus tot aufgefunden. Über 50 Beamte waren im Einsatz, die Wiesen und Felder aber auch einen benachbarten Bach nach Spuren oder einer möglichen Tatwaffe durchsucht hatten. Einen erweiterten Suizid konnten die Ermittler anhand des Tatorts ausschließen. Auch Einbruchsspuren am Haus wurden nicht festgestellt. Die Ermittlungen verlagerten sich deshalb auch auf das private Umfeld und den Bekanntenkreis des 70-jährigen Mannes und seiner 55-jährigen Ehefrau.