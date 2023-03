Festnahme rund um Ermittlungen gegen Baufirma Karl

Seit vergangenen Jahr laufen Ermittlungen gegen das Bauunternehmen Karl. Dabei geht es um den Verdacht der illegalen Entsorgung von belastetem Bauschutt. Nun hat es eine erste Festnahme gegeben.

Die Staatsanwaltschaft bestätigte dem BR zwar die Festnahme eines Mannes. Keine Auskunft gab es allerdings auf die Frage, welche Rolle die Person in der Causa Karl gespielt haben soll. Auch Details wie das Alter, den Beruf und die Herkunft wurden auf Nachfrage nicht genannt. Zunächst hatte die "Passauer Neue Presse" berichtet. Laut "PNP" handelt es sich um einen ehemaligen Bauleiter der Firma Karl aus dem Raum Landshut. Es könnte sich demnach um den Mitarbeiter handeln, den Firmenchef Günther Karl beschuldigt hatte, ohne sein Wissen teerhaltigen Straßenabbruch illegal in der Bauschuttdeponie Jederschwing im Kreis Passau vergraben zu haben.

Schuld eines einzelnen Mitarbeiters?

Seit über einem Jahr ermittelt die Staatsanwaltschaft Passau gegen Verantwortliche der Firma Karl. Der Verdacht: illegale Bauschutt-Entsorgung im großen Stil. Es werden mehrere mögliche Deponien untersucht. Grundsätzlich hatte die Firma Karl Bau dem BR gegenüber die Vorwürfe von illegalen Deponien und Betrug abgestritten. Im Fall Jederschwing aber räumte sie auf BR-Anfrage ein, dass hier zum Teil giftiges Material vergraben wurde. Schuld daran sei ein "ehemaliger leitender Mitarbeiter, der sich durch rechtswidrige Handlungen zu Lasten der Karl Bau GmbH persönlich bereichert oder Drittfirmen Vorteile hat zukommen lassen", hieß es im vergangenen Jahr in einer schriftlichen Antwort.

Untersuchungen sollen weitergehen

Die Firma Karl muss nun die illegale Deponie in Jederschwing bei Eging am See ausgraben, so hat es das Landratsamt Passau angeordnet. Doch die Firma Karl hat gegen den Bescheid Klage eingereicht. Die Firma will nur die oberen Schichten entfernen, also deutlich weniger Material als angeordnet. Das Landratsamt beharrt auf seinem Standpunkt: Es müsse so viel entfernt werden, dass auch festzustellen ist, was in tieferen Schichten liegt. Letztlich sei nur so eine Gefahrenabschätzung in der illegal betriebenen Deponie möglich.