Festnahme: Jugendlicher drohte in Nürnberg mit Messer

Ein 17-Jähriger soll am Samstagnachmittag in Nürnberg einen Mann verletzt und eine weitere Person mit einem Messer bedroht haben. Wie die Polizei mitteilt, soll sich der Jugendliche am Nachmittag in einer Bankfiliale im Stadtteil Langwasser aufgehalten und dort einem 28-Jährigen unvermittelt einen Schlag auf den Kopf verpasst haben.

Jugendlicher soll Frau mit Messer an Hals bedroht haben

Der 49-jährige Vater des Opfers verfolgte den 17-Jährigen daraufhin und soll von diesem mit einem Messer bedroht worden sein. Der Vater ging daraufhin zurück zu seinem Fahrzeug und verständigte die Polizei. Der 17-Jährige ließ laut Polizeiangaben jedoch nicht von seinem Gegenüber ab, sondern folgte ihm zu dessen Auto. Dabei verwechselte er laut Mitteilung die Fahrzeuge, riss unvermittelt die Tür eines anderen Pkw auf, hielt der Fahrerin das Messer an den Hals und flüchtete daraufhin erneut.

Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Delikte eingeleitet

Dabei soll der 17-Jährige ein abgestelltes Motorrad umgestoßen und einen Schaden von etwa 150 Euro verursacht haben. Polizeibeamte konnten den mutmaßlichen Täter anschließend festnehmen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von circa 1,2 Promille. Gegen den 17-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung, Sachbeschädigung sowie wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.