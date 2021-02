Faschingsdienstag am Viktualienmarkt: Kein Tanz, viel Hoffnung

Faschingsdienstag am Viktualienmarkt: "Eine Art Pflichttermin" in München

An einer Bäckerei stehen zwei ältere Besucher ein bisschen verloren rum. Die Männer haben eine Thermoskanne dabei und trinken Kaffee, während sie auf die Stände blicken. Die beiden, Rolf Schwindler und Günter Vikari, erzählen, dass es für sie - für "waschechte Münchner", wie sie sagen - vollkommen normal sei, dass man am Faschingsdienstag zum "Tanz der Marktweiber" geht. Das sei einfach "so eine Art Pflichttermin" hier in München.

"Gerade am Viktualienmarkt gehört das dazu. Ein bisschen was wäre nicht schlecht gewesen, ein paar Maskierte und so. Das ist wirklich schade.“ Marktbesucher Rolf Schwindler

"Ja, das muss ich auch sagen. Noch dazu, wo ich persönlich eine Marktfrau kenne, die mitgetanzt hat. Das ist so vieles, auf das wir momentan verzichten müssen und wir können nur hoffen, dass irgendwann mal wieder normale Zeiten einkehren.“ Marktbesucher Günter Vikari

Keine Faschingsstimmung in München

Während mancherorts trotz Corona die eine oder andere Faschingsveranstaltung geboten ist, ist die Stimmung im Zentrum der Millionenstadt München eher bedrückend. Es sind keine verkleideten Menschen oder Verkäuferinnen und Verkäufer auf dem Markt unterwegs, gute Laune und ausgelassene Stimmung sucht man auch vergebens.

Eines gibt es aber: Hoffnung, dass es nächstes Jahr wieder so wird wie früher. Mit dem "Tanz der Marktweiber" als Höhepunkt des Münchner Faschings.