FAQ zur bayerischen Kommunalwahl: Ihre Fragen, unsere Antworten

Wer wird bei der Kommunalwahl gewählt?

Die Bayern wählen ihre Oberbürgermeister (in Großstädten), die Bürgermeister bzw. Landräte sowie die Kreistage (in den Landkreisen), schließlich die Stadt- bzw. Gemeinderäte. Gewählt wird 2020 in 71 Landkreisen sowie in 2056 Städten und Gemeinden. In München werden auch die Bezirksausschüsse extra bestimmt.