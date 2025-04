FAQ zur bayerischen Kommunalwahl: Fragen und Antworten

Wann und wo finden die Kommunalwahlen in Bayern statt?

Die nächsten Kommunalwahlen finden in Bayern am 8. März 2026 statt. In einzelnen Gemeinden oder Kreisen werden (Ober-)Bürgermeister und Landräte an einem anderen Tag gewählt. Abgestimmt wird in 71 Landkreisen sowie in mehr als Städten und Gemeinden, darunter 25 kreisfreien Städten.