Faktenfuchs: Was verdienen Bürgermeister in Bayern?

Wie viel Geld erhält ein Bürgermeister?

Ein hauptamtlicher Bürgermeister wird mit seiner Wahl "Beamter oder Beamtin auf Zeit" und erhält einen Beamtensold. In welche Besoldungsgruppe er fällt, richtet sich nach Größe und Art der Kommune und ist in Anlage 1 des Gesetzes über kommunale Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen geregelt.

Die Tabelle beginnt bei Besoldungsgruppe A13 oder 4.250,62 Euro brutto. So viel erhält ein hauptamtlicher Bürgermeister in Kommunen mit weniger als 2.000 Einwohnern. Der hauptamtliche Oberbürgermeister einer kreisfreien Gemeinde erhält hingegen mindestens 8.539,91 Euro im Monat – bei einer Einwohnerzahl von bis zu 30.000 Einwohnern. Am oberen Ende der Tabelle steht der Münchner Oberbürgermeister mit der Besoldungsgruppe B11. Er erhält 13.744,03 Euro monatlich. Zusätzlich erhalten hauptamtliche Bürgermeister und Bürgermeisterinnen für "durch das Amt bedingte Mehraufwendungen in der Lebensführung" noch eine Dienstaufwandsentschädigung, die sich ebenfalls nach der Größe der Kommune richtet.

Ein ehrenamtlicher Bürgermeister erhält eine Aufwandsentschädigung

Ist ein Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin ehrenamtlich tätig, erhält er keinen Sold, sondern eine Entschädigung. Diese kann er oder sie innerhalb eines gesetzlich festgelegten Rahmens selbst aushandeln. Die Höhe richtet sich dabei nach der Einwohnerzahl und dem tatsächlichen Aufwand: Welche Aufgaben übernimmt der Bürgermeister? An wie vielen Sitzungen muss er teilnehmen? In welchen Ortsteilen? Darauf, dass ein ehrenamtlicher Bürgermeister nicht zu viel Geld erhält, achtet auch das zuständige Landratsamt, erklärt Wilfried Schober, Pressesprecher des Bayerischen Gemeindetags. Für die kreisangehörigen Gemeinden ist es die zuständige Aufsichtsbehörde. Das Gesetz über kommunale Wahlbeamte und Wahlbeamtinnen gibt einen klaren Rahmen für die Entschädigung vor, die ein ehrenamtlicher Bürgermeister erhalten darf: Je nach Kommunengröße darf sie zwischen 1.170 Euro und 5.614 Euro monatlich betragen.